Правительство отчиталось перед Путиным

Путину доложили, как солдатам СВО будут помогать с трудоустройством
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кабинет министров России представил президенту РФ Владимиру Путину информацию о мерах поддержки в трудоустройстве участников спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Кабмин РФ доложил Путину, как бойцам спецоперации будут помогать с трудоустройством», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова представителей ведомства. Подробности пока неизвестны.
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