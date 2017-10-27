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27 октября 2017
13:08  27 октября 2017 0

Путин ударил по четырем целям межконтинентальными ракетами

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент успешно поразил ракетами все целиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин запустил четыре баллистические ракеты на военных учениях по управлению стратегическими ядерными силами.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в четверг, 27 октября, на тренировке были отработаны взаимодействие российских войск стратегического назначения с атомными субмаринами Северного и Тихоокеанского флотов, а также дальней авиацией ВКС РФ, пишет агентство Nation News.

«Лента.ру» со ссылкой на министерство обороны РФ пишет, что три межконтинентальные баллистические ракеты были запущены с подводных лодок, еще одна ракета «Тополь» была поднята в небо с испытательного космодрома Плесецк. «По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объеме. Все учебные цели успешно поражены», — отметили в военном ведомстве.

Виктор Дорофеев
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