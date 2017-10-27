Путин ударил по четырем целям межконтинентальными ракетами

Президент Владимир Путин запустил четыре баллистические ракеты на военных учениях по управлению стратегическими ядерными силами.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в четверг, 27 октября, на тренировке были отработаны взаимодействие российских войск стратегического назначения с атомными субмаринами Северного и Тихоокеанского флотов, а также дальней авиацией ВКС РФ, пишет агентство Nation News.
«Лента.ру» со ссылкой на министерство обороны РФ пишет, что три межконтинентальные баллистические ракеты были запущены с подводных лодок, еще одна ракета «Тополь» была поднята в небо с испытательного космодрома Плесецк. «По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объеме. Все учебные цели успешно поражены», — отметили в военном ведомстве.