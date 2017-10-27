В Прикамье чиновницу отправили в колонию за обман пожилых людей

Бывшую замглавы Октябрьского городского поселения в Прикамье приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Следствие установило, что в 2013—2014 годах она проводила мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в поселке Октябрьский вместе с директором коммерческой организации. Они убедили двух пожилых женщин в том, что новое жилье будет предоставлено только после уплаты определенной денежной суммы. После этого мошенники заключили фиктивные договоры на приобретение части жилых помещений и получили от женщин более 700 тысяч рублей. Так, 93-летняя участница Великой Отечественной войны отдала аферистам более 200 тысяч рублей.
Также, по данным следствия, в 2015 году чиновница незаконно предоставила гражданину муниципальную квартиру, которая затем была приватизирована. Из-за этого бюджету поселения был причинен ущерб на сумму более 730 тысяч рублей.
Суд назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как писало «URA.RU», ранее в Перми чиновники также убедили двух пенсионерок, которые жили в ветхом жилье, что новую жилплощадь они получат только после оплаты.