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27 октября 2017
26 октября 2017
25 октября 2017
20:37  27 октября 2017 0

В Прикамье чиновницу отправили в колонию за обман пожилых людей

Центральный городской рынок. Курган, пенсионерки, лестница, пожилые женщины, инвалид с палочкой, спуск на рынок
Пенсионерок убедили отдать более 700 тысяч рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшую замглавы Октябрьского городского поселения в Прикамье приговорили к 3,5 годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следствие установило, что в 2013—2014 годах она проводила мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в поселке Октябрьский вместе с директором коммерческой организации. Они убедили двух пожилых женщин в том, что новое жилье будет предоставлено только после уплаты определенной денежной суммы. После этого мошенники заключили фиктивные договоры на приобретение части жилых помещений и получили от женщин более 700 тысяч рублей. Так, 93-летняя участница Великой Отечественной войны отдала аферистам более 200 тысяч рублей.

Также, по данным следствия, в 2015 году чиновница незаконно предоставила гражданину муниципальную квартиру, которая затем была приватизирована. Из-за этого бюджету поселения был причинен ущерб на сумму более 730 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как писало «URA.RU», ранее в Перми чиновники также убедили двух пенсионерок, которые жили в ветхом жилье, что новую жилплощадь они получат только после оплаты.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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