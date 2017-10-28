Киев озвучил «страшную» статистику небоевых потерь ВСУ

Украина теряет военнослужащих
Небоевые потери украинской армии с момента начала операции в Донбассе превысили десять тысяч человек, рассказал военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
По его словам, об этой «страшной» статистике никто не говорит. По данным Матиоса, с 2014 года Вооруженные силы Украины потеряли 10 103 человека из-за необратимых и санитарных причин.
Прокурор считает, что «две полноценные бригады погибли» из-за неисполнения военнослужащими уставов и инструкций, передает ТАСС. Кроме того, Матиос заявил, что 360 тысяч украинских военных страдают от посттравматического синдрома.
Отметим, что, по официальным данным, боевые потери ВСУ в Донбассе не превышают 3 800 человек.