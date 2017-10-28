{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 октября 2017
15:18  28 октября 2017 0

Киев озвучил «страшную» статистику небоевых потерь ВСУ

Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Аэропорт Бельбек, армия, военные, солдаты, украинский флаг
Украина теряет военнослужащихФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Небоевые потери украинской армии с момента начала операции в Донбассе превысили десять тысяч человек, рассказал военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, об этой «страшной» статистике никто не говорит. По данным Матиоса, с 2014 года Вооруженные силы Украины потеряли 10 103 человека из-за необратимых и санитарных причин.

Прокурор считает, что «две полноценные бригады погибли» из-за неисполнения военнослужащими уставов и инструкций, передает ТАСС. Кроме того, Матиос заявил, что 360 тысяч украинских военных страдают от посттравматического синдрома.

Отметим, что, по официальным данным, боевые потери ВСУ в Донбассе не превышают 3 800 человек.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров