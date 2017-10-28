Свердловчанка упала с высоты, пока спускалась по простыням за бутылкой водки. ВИДЕО

Жительница Каменска-Уральского сорвалась с высоты, пытаясь выбраться из квартиры на четвертом этаже по связанным простыням. Ее мать заперла женщину дома, чтобы та не купила себе алкоголь.
«Женщина хотела спуститься с четвертого этажа. В районе третьего этажа она сорвалась с простыней и упала. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики. Серьезных травм она не получила. Поехать в больницу отказалась, ее осмотрели на месте», — рассказал «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, местная жительница 1977 года рождения злоупотребляет спиртным: «Ее мать закрыла женщину в квартире, чтобы та не ушла в очередной запой, а сама ушла по делам. Но местная жительница решила выбраться самостоятельно».
Видеозапись, на которой рядом с женщиной находятся силовики, появилась в группе «Подслушано Каменск-Уральский». По словам автора, инцидент произошел около 14:00. По данным источника «URA.RU», свердловчанка днем 28 октября пыталась выбраться из квартиры в доме № 20 на улице Калинина, чтобы купить бутылку водки. Медики предположили, что у пострадавшей перелом плюсневых костей стопы, но вместо госпитализации она отправилась в гости к друзьям, добавил собеседник издания.