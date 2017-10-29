Посетителей шокировала работа медучреждения
В интернете обсуждают видео с неадекватной медсестрой, которую сняли на камеру смартфона в одном из травмпунктов Омска.
Женщина, по утверждению очевидцев, не могла стоять на ногах из-за сильного алкогольного опьянения. Посетители медучреждения были в шоке от поведения сотрудницы, напоминая ей, что она находится на рабочем месте.
С трудом поднявшись на ноги, женщина быстро ушла из коридора, где за ней наблюдали пациенты. Руководству медсестра заявила, что «поссорилась с земной гравитацией», уточняет телеграм-канал «Mash».