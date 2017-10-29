Насекомое оказалось в герметичной упаковке с хлебом
Внутри полностью герметичной упаковки хлеба житель Нижневартовска увидел бодро бегающего таракана, который не мог выбраться на волю.
Житель города Нижневартовска снял видео, где видно, что под упаковкой только что купленного им хлеба «Пшеничный» ползает живой таракан. На кадрах видно, что упаковка хлеба полностью герметична, а сам хлеб выпекли менее суток назад.
Судьба насекомого и булки хлеба неизвестны. Индивидуальный предприниматель, изготовивший хлеб, никак не отреагировал на данное видео.