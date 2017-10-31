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16:58  31 октября 2017 0

Самый роскошный и дорогой ледовый городок на Ямале построят в Салехарде

Строительство ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, новый год, развлечение, площадь 1905года, ледяные скульптуры
Строительство ледовых городков на Ямале начнется к концу ноябряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ямальских городов вовсю готовятся к грядущим новогодним праздникам и не скупятся на украшения. На портале госзакупок ведутся активные торги на строительство ледовых городков. Согласно лотам, самые роскошные и дорогие ледовые скульптуры в этом году появятся в Салехарде.

На праздничные украшения в ямальской столице планируют потратить более семи миллионов рублей. На эти деньги будут установлены ледовые фигуры и горки на главной праздничной площади города у центра «Геолог», а также непосредственно около здания городской администрации, на площади центра «Полярис», у нескольких мунуиципальных учреждений. Сюда же городские власти включили оформление купели и изготовление ледяного креста на крещенские купания.

Непосредственно у праздничной площади построят несколько входных арок, ледяные горок, установят скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, ограждение для праздничной елки и прочее. Все будет стилизованно под советские мультфильмы. Согласно техзаданию, на площади должны появиться фигурки из мультиков «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «Летучий корабль» и многие другие.

Интересно, что точно такую же тематику для своего ледового городка выбрали и в Муравленко. Только в Салехарде подрядчику предложили сначала придумать эскизы, а в Муравленко создавать городок будут по уже готовому проекту. Единственное отличие — в Муравленко, помимо мультперсонажей и сказочных новогодних героев, появятся еще ледяные логотипы компании «ГазпромНефть» и программы «Родные города», в рамках которой на всем Ямале ведется строительство разных социальных объектов. Стоить этот городок будет 6,2 млн рублей.

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Один из элементов ледового городка в Муравленко Скрин из техзадания

Третий по стоимости городок появится в Губкинском. Согласно контракту, он обойдется городскому бюджету в 4,3 млн рублей. Он будет самым ямальским из всех проектов. Здесь, помимо традиционных новогодних фигур, появятся огромные ледяные грибы, мамонты, белые медведи, оленеводы и рыбаки. Проект выглядит впечатляюще.

Самый дешевый городок построят в Яр-Сале. При этом его стоимость тоже немалая — 2,4 млн рублей. Тему оформления для далекого северного поселка выбрали теплую, тропическую. Ледяные горки и лабиринты тут будут украшать образы героев известного мультфильма «Мадагаскар».

Пока что торги на стадии приема заявок и заключения контрактов. Строительство городков в муниципалитетах Ямала начнется в начале декабря.

Вячеслав Егоров
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