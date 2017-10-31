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31 октября 2017
20:23  31 октября 2017 0

Баков объяснил, что поддержит Поклонскую на выборах президента ради рекламы

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, баков антон
Баков рассказал о своем отношении к ПоклонскойФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Екатеринбургский бизнесмен, основатель Монархической партии Антон Баков заявил, что его предложение депутату Госдумы Наталье Поклонской о выдвижении в президенты России было рекламным ходом. Впрочем, бизнесмен отметил, что не отказал бы парламентарию в поддержке, если бы она и вправду пожелала пойти на выборы.

В интервью «Новой газете» Баков поблагодарил Поклонскую за то, что сумел «попиариться» на ее имени: «Я тут не даю моральных оценок, я говорю честно. До этого нас много лет никто не упоминал, а тут заметили. Спасибо Наташе Поклонской». Баков добавил, что, если бы Поклонская выдвинулась на выборы, он бы ее поддержал, потому что в кампании против фильма «Матильда» она показала монархизм «здравствующим политическим течением».

«Мне этого, несмотря на все мои усилия, сделать не удавалось в течение шести лет. Поэтому Поклонская молодец, я ей благодарен. Хотя это вовсе не значит, что я с ней согласен», — отметил Баков.

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Ранее Монархическая партия России объявила о том, что намерена поддержать на выборах президента в 2018 году депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Сама Поклонская заявила, что для нее существует только один президент — Владимир Владимирович Путин.

В конце сентября Баков заявил, что сам собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году. «Да, я буду выдвинут, скорее всего, от Монархической партии», — сказал он РИА «Новости».

Наталья Поклонская на протяжении нескольких месяцев ведет борьбу с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Картина повествует о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат более сорока раз пожаловалась на фильм в прокуратуру. У нее появились радикальные последователи, которые предупреждали кинотеатры о возможных поджогах из-за «Матильды».

Виктор Дорофеев
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