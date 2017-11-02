Пациенты Смоленской областной психиатрической больницы устроили беспорядки, на помощь персоналу вызвали бойцов Росгвардии.
Как выяснилось, нарушителем спокойствия стал один из пациентов, который днем 1 октября начал вести себя агрессивно. Вечером того же дня к нему присоединились пациенты одного из отделений больницы, устроившие дебош. В итоге больнице был причинен имущественный ущерб.
Для наведения порядка в медицинское учреждение вызвали сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, отмечает телеканал 360. Никто из пациентов и специалистов учреждения не пострадал. Задержаны несколько десятков человек — зачинщиков и активистов дебоша, у них изъяли арматуру, палки и самодельные колья, добавляет «Национальная служба новостей».
Отмечается, что зачинщик беспорядков попал в психбольницу по решению суда в связи с причинением тяжкого вреда здоровью в состоянии невменяемости.