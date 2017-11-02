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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:25  02 ноября 2017 2

Росгвардии пришлось спасать врачей психбольницы от бунтующих пациентов

Психбольница. Психиатрия. Челябинск., психбольница
Персонал больницы обратился за помощью в полициюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пациенты Смоленской областной психиатрической больницы устроили беспорядки, на помощь персоналу вызвали бойцов Росгвардии.

Как выяснилось, нарушителем спокойствия стал один из пациентов, который днем 1 октября начал вести себя агрессивно. Вечером того же дня к нему присоединились пациенты одного из отделений больницы, устроившие дебош. В итоге больнице был причинен имущественный ущерб.

Для наведения порядка в медицинское учреждение вызвали сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, отмечает телеканал 360. Никто из пациентов и специалистов учреждения не пострадал. Задержаны несколько десятков человек — зачинщиков и активистов дебоша, у них изъяли арматуру, палки и самодельные колья, добавляет «Национальная служба новостей».

Отмечается, что зачинщик беспорядков попал в психбольницу по решению суда в связи с причинением тяжкого вреда здоровью в состоянии невменяемости.

Лев Истомин
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