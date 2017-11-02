18:04 02 ноября 2017 0

Прийти с плакатом, сфотографироваться три раза и домой — праздновать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В день народного единства, 4 ноября, сотни свердловских чиновников соберутся на митинг-концерт, который состоится на площадке перед памятником Татищеву и де Геннину. В преддверии этого всем ведомствам департамент внутренней политики разослал рекомендации с настойчивым указанием задействовать весь состав работников.

Каждый из 32 заявленных министерств и департаментов должны «подготовить плакаты формата АЗ (полноцветная печать) не менее 10 штук, транспарант (плоттерная полноцветная печать) размер 1000 на 3000 мм, не менее 1 штуки, флаг Российской Федерации и флаг Свердловской области».

Почему нельзя собрать всех сразу в одном месте — на этот вопрос ответа пока нет Фото: yandex.ru/maps

С 10:45 до 11:15 все демонстранты должны будут встать на места, указанные для них на общей Яндекс-карте, где их коллективно сфотографируют «ответственные сотрудники». Все снимки будут отправлены на WhatsApp и Viber работников департамента внутренней политики.

Из расстановки ведомств можно, например, сделать вывод о близости их руководителей к областной администрации. Так, на самом большом удалении от резиденции выстроятся сотрудники министерства образования, министерства экономики и территориального развития, министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии. Ближе всего к обладминистрации в этот день окажутся министерство международных связей, департамент по молодежной политике, министерство спорта и региональная энергетическая комиссия.

В 11:30 все демонстранты начнут плавно стекаться к памятнику Татищеву и де Геннину по определенной схеме движения. Собравшись на площади у памятника, чиновники сделают еще одно массовое фото, которое также уйдет в департамент внутренней политики.

«Важно! Вход со стороны водонапорной башни только для губернатора Свердловской области [Евгения Куйвашева]», — «кричит» инструкция. В конце митинга каждое из ведомств снова ждет общее фото, которое также уйдет на контроль в департамент.