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Главные новости Свердловской области
11:09  07 ноября 2017 0

В Нижнем Тагиле из-за бандитских перестрелок перекроют семь улиц

Съемка фильма про маньяка. Челябинск, пистолет, оружие
В Тагиле снимают фильм о «лихих 90-х»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле с 7 по 10 ноября перекроют движение автомобилей по семи улицам ради съемок фильма Сергея Урсуляка «Ненастье» по роману уральского писателя Алексея Иванова. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

7 ноября, с 07.30 до 13.30, будет перекрыта улица Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, с 09.00 до 17.00 нельзя будет проехать по Балакинской (от Индустриальной до дома по Балакинской, 34).

8 ноября, с 09.00 до 17.00, перекроют дорогу на Верхнюю Черемшанку от Быкова до Кленовой.

9 ноября, с 07.00 до 12.30, закроют проезд по Октябрьской Революции (от Газетной до Циолковского), а с 09.00 до 17.00 остановится движение по Фестивальной (от Кулибина до пересечения Красногвардейской — Садоводов).

10 ноября, с 8:00 до 14.00, съемки фильма будут вестись в Больничном переулке и на улице Балакинской (от Землячки до Гвардейской).

Сергей Урсуляк снимает восьмисерийный фильм о «лихих 90-х». В картине присутствуют сцены бандитских перестрелок и взрывы. Кроме нижнетагильских дорог, съемки будут проходить в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже, на территории музея-завода и на вокзале. Для картины в Тагиле искали «бандитские» машины 1980-х и 1990-х годов выпуска.

Фильм снят по роману Алексея Иванова «Ненастье». Произведению в 2016 году была присуждена премия «Книга года» в номинации «Проза года».

Виктор Дорофеев
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