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08 ноября 2017
07 ноября 2017
07:37  08 ноября 2017 0

В России вступили в силу новые ПДД, которых боятся автомобилисты

Башня «Исеть». Екатеринбург, знак, башня исеть, небоскреб, круговое движение
С сегодняшнего дня изменились правила движения по кругуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России с 8 ноября вступили в силу новые правила проезда по участкам дороги с круговым движением. Теперь при отсутствии знаков приоритета, тот, кто въезжает на кольцо, должен уступить дорогу тем, кто едет по кругу.

Постановление об изменении приоритета на перекрестках с круговым движением подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, напоминает RT. В кабинете министров тогда отметили, что цель изменения — «повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках».

В беседе с «URA.RU» специалисты выражали опасение, что изменения правил движения по кольцевым перекресткам, могут привести к многочисленным авариям по всей стране. При этом вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский назвал реформу разумной, передает «Национальная служба новостей».

Еще одно изменение в ПДД, подписанное 30 октября Дмитрием Медведевым, касается «вафельной» разметки. Правило предусматривает запрет выезда на перекресток с такой разметкой, если на нем образовался затор, чтобы не создавать помех другим машинам, пишет kp.ru.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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