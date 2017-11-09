Собчак поддержала санкции США против России и пожалела студентов

08:00 09 ноября 2017 0

Телеведущая уверена, что РФ надо наказывать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России, заявила, что считает справедливым введение новых санкций против России со стороны США. По ее мнению, это подходящее наказание за нарушение международных норм и в том числе — присоединение Крыма.

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский. Это правильно, я поддерживаю эти санкции», — заявила Собчак в интервью CNN, сообщает «Газета.ру». Она добавила, что при этом ей жаль студентов, которые не могут получить американскую визу, и что «это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают».

В настоящее время в США обсуждается расширение списка санкций в отношении России. В том числе в части пополнения списка организаций, которым будет запрещена любая торговля с американскими компаниями.

Ранее в Кремле намерения Америки по расширению санкционных списков назвали «недружественным шагом». «Это в любом случае отголоски недружественных проявлений, а точнее, даже враждебных проявлений в отношении нашей страны», — прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напоминает «Национальная служба новостей».