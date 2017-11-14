Майнинг криптовалюты обложат налогом в России

21:17 14 ноября 2017 0

Государство тоже заработает на биткоинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добыча криптовалюты в России должна облагаться налогом как официальный способ заработка. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Представитель ЦБ уточнила, что речь идет о юридических лицах и частных предпринимателях, собирающихся заниматься майнингом, пишет «Русская планета».

Сейчас готовится законопроект о регулировании цифровых валют в России. Этот процесс должен завершиться в середине 2018 года. Отметим, что в конце октября президент Владимир Путин поручил обеспечить регулирование публичного привлечения криптовалют.