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17 ноября 2017
22:18  17 ноября 2017 2

Исинбаева присоединилась к движению Putin Team

Совместное фото сделано в 2014 году в СочиФОТО: Елена Исимбаева, Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что является частью движения в поддержку Владимира Путина. «Я в команде Putin Team», — написала российская спортсменка в Instagram под совместным фото с российским президентом. Снимок был сделан в 2014 году на Олимпиаде в Сочи.

О создании движения Putin Team 2 ноября объявил хоккеист Александр Овечкин. Он призвал людей, поддерживающих Владимира Путина, объединиться и «показать всем сильную и сплоченную Россию». Он уточнил, что быть частью такой команды сопоставимо с ощущениями, когда надеваешь майку сборной своей страны, цитирует Овечкина телеканал 360.

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Известный российский хоккеист Евгений Малкин ранее также сообщил, что присоединяется к команде Putin Team, напоминают Nation News. К движению также примкнули шахматист Сергей Карякин, баскетбольный тренер Евгений Гомельский.

«Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники писали, что Putin Team может стать частью будущей избирательной кампании Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента «приветствуют в целом» идею создания Putin Team и желание Овечкина выразить поддержку Путину.

Артем Косых
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