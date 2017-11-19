За сентябрь среднемесячная начисленная заработная плата в Пермском крае выросла до 31,4 тыс. рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года она увеличилась на 6%, сообщили «URA.RU». Это соответствует увеличению реальных зарплат на 4,1 процента.
Больше всего — рост 34% — увеличились ходы жителей Прикамья, занятых операциями с недвижимостью. Солидный прирост на 14,5% зафиксирован у работников сельского и лесного хозяйства. Впрочем, намного богаче они не стали — их зарплата по-прежнему отстает от средней по краю, недотягивая до 20 тыс. рублей.
И, напротив, на фоне более чем 15-процентного снижения средней зарплаты в сфере информации и связи работающие в ней пермяки по-прежнему входят в ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий. В числе счастливчиков также финансисты, энергетики, горняки и занятые в «профессиональной, научной и технической деятельности».