Трудинспекция крупно оштрафовала пермские охранные предприятия

Трудинспекция Пермского края: десятки ЧОПов оштрафованы на полмиллиона рублей
Нарушения там были связаны с невыплатой заплаты и организацией обучения
Нарушения там были связаны с невыплатой заплаты и организацией обучения

В Перми состоялось совместное заседание представителей регионального управления Росгвардии и Госинспекции труда. В адрес ведомства поступило 52 обращения от сотрудников охранных структур. Основная часть жалоб касалась вопросов оплаты труда. В течение 2025 года было проведено четыре проверки.

«Чаще всего фиксируются проблемы при оформлении трудовых отношений, выплате заработной платы и организации обучения по охране труда. В частности, у ООО охранное агентство „Гарант“ и ООО „Частная охранная организация „Сибирь-М“ были зафиксированы нарушения при заключении трудовых договоров, а ООО „Частная охранная организация „Регион-Безопасность“ допускала нарушения как в порядке оформления договоров, так и при выплате заработной платы“, — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале. 

В рамках профилактических мер работодателям было направлено семь предостережений. За несоблюдение трудового законодательства к административной ответственности на 488 тысяч рублей привлечены 14 охранных предприятий.

