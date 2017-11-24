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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Югры
20:07  24 ноября 2017 0

В Югре началась война за контроль над кладбищем. Конкурента подвели под уголовное дело за муниципальный контракт

Кладбища Депутаты Челябинск, успенское кладбище, копка могил
В Урае устраняют конкурента за «кладбищенские» деньги с помощью анонимного звонка в полициюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычная ситуация происходит в Урае — местное предприятие выполнило муниципальный контракт по расширению кладбища и стало фигурантом уголовного дела, выполнив условия властей. Об этом «URA.RU» рассказал директор компании-«уголовника» Марат Галиахметов.

По словам Галиахметова, его предприятие ООО «Верпо» выиграло тендер на работы по расширению городского кладбища — вся территория захоронения была заполнена могилами. Компания выполнила работы, и претензий у администрации не было, однако потом в полицию поступил анонимный звонок, а на организацию завели уголовное дело.

Кладбища Депутаты Челябинск, успенское кладбище
Кладбищу требовалось срочное расширение, но муниципальный контракт стал причиной уголовного дела
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Был стандартный, шаблонный договор — год назад такое же расширение кладбища выполняла муниципальная компания, и никаких претензий к ней не возникло. А вот после нашей работы оказалось, что по Лесному кодексу лесопорубочный талон должен был взять балансодержатель, то есть мэрия. У заказчика претензий нет, но уголовное дело за незаконную вырубку деревьев завели. Я за контракт получил 186 тысяч, а штраф от 500 тысяч до миллиона. Хотя мне сам глава Урая письмо давал, что мы все выполнили в полном объеме и без нарушений», — комментирует Марат Галиахметов.

Эту информацию агентству подтвердили и в мэрии города. «Муниципальный контракт с ООО „Верпо“ был заключен 29 марта 2017 года. По условиям контракта подрядчик принял на себя обязательства провести работы по очистке территории кладбища №4, земельного участка №10. Обозначенный в документах объем работ ООО „Верпо“ выполнило в полном объеме. Претензий у заказчика в процессе исполнения контракта не возникло. Контракт был оплачен на обозначенных условиях и закрыт», — прокомментировал начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» Олег Лаушкин.

Бизнесмен предполагает, что уголовное дело — это месть со стороны конкурентов, вероятнее всего — от МУПа «Ритуальные услуги», которого Галиахметов отодвинул от прибыльных контрактов. «Они привыкли к сверхприбылям, а сейчас рынок — я за содержание кладбища взял полтора миллиона, чуть ли не в два раза меньше, чем они получали каждый год. Мне еще тогда сказали, что будет ответочка. Но с таким прессом я впервые сталкиваюсь. Меня просто хотят убрать от кладбища», — считает Марат Галиахметов.

В МУП «Ритуальные услуги» на звонки корреспондента агентства не ответили. В адрес руководства полиции ХМАО направлен официальный запрос.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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