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27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
16:23  27 ноября 2017 0

Екатеринбургские власти защитят от прокуратуры двух богатейших депутатов. Суды за их мандаты неизбежны

Невнимательность Михаила Гаранина может довести его до судаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская гордума 5 декабря повторно рассмотрит обращение городской прокуратуры с требованием лишить мандатов двух думцев — Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Как сообщил 27 ноября на встрече с представителями СМИ заместитель главы администрации города Сергей Тушин, муниципальные власти будут защищать интересы депутатов, выступая против досрочного прекращения их полномочий.

Как ранее сообщало «URA.RU», надзорное ведомство обвиняет народных избранников в нарушении порядка подачи ежегодных деклараций о доходах и имуществе. По данным прокуратуры, Владимир Смирнов не указал в декларации три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Депутат пояснил, что квартиру на его фамилию переписал знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей.

Претензии к Михаилу Гаранину построены на том, что он ошибочно указал в декларации за 2016 год закрытый им годом ранее счет во французском банке HSBC.

На предыдущем заседании дума встала на защиту своих коллег и отложила разбирательства до 5 декабря. Представители прокуратуры уже заявили, что в случае отказа в удовлетворении их требований обратятся в суд.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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