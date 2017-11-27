Екатеринбургская гордума 5 декабря повторно рассмотрит обращение городской прокуратуры с требованием лишить мандатов двух думцев — Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Как сообщил 27 ноября на встрече с представителями СМИ заместитель главы администрации города Сергей Тушин, муниципальные власти будут защищать интересы депутатов, выступая против досрочного прекращения их полномочий.
Как ранее сообщало «URA.RU», надзорное ведомство обвиняет народных избранников в нарушении порядка подачи ежегодных деклараций о доходах и имуществе. По данным прокуратуры, Владимир Смирнов не указал в декларации три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Депутат пояснил, что квартиру на его фамилию переписал знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей.
Претензии к Михаилу Гаранину построены на том, что он ошибочно указал в декларации за 2016 год закрытый им годом ранее счет во французском банке HSBC.
На предыдущем заседании дума встала на защиту своих коллег и отложила разбирательства до 5 декабря. Представители прокуратуры уже заявили, что в случае отказа в удовлетворении их требований обратятся в суд.