Толпа фанатов собралась в центре Екатеринбурга ради звезды: кого они ждут. Фото

Екатеринбуржцы собрались на презентации шоу с блогером Викой Чумой
© Служба новостей «URA.RU»
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Гости не только посмотрели передачу, но и смогли задать вопросы телезвезде
Гости не только посмотрели передачу, но и смогли задать вопросы телезвезде Фото:

В новом арт-пространстве «Переплет» собралось множество екатеринбуржцев — все ради того, чтобы побывать на презентации новых сезонов реалити «Богиня сыска» и «Богиня свиданий» от телеканала «Суббота». Также бонусом горожане могли пообщаться со специальным гостем — фэшн-блогером Викой Чумой (настоящее имя Виктория Чуманова). Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU.

Собираться очередь на входе в Дом печати начала около шести часов вечера — за час до мероприятия. Фанаты быстро дождались открытия дверей, и перед ними предстало пространство с бьюти-зонами и угощениями. Среди гостей были замечены и местные блогеры — Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) и Анастасия Горбунова, которые рассуждали вместе с ведущим, какими участницами «Богини сыска» или «Богини свиданий» они бы были.

Как только часы пробили семь вечера, все заняли места, и мероприятие стартовало: на сцену вышла Вика Чума, поклонники встретили ее криками. «Друзья, очень сильно счастлива быть в Екатеринбурге, уже в третий раз сюда приезжаю. Каждый раз счастливая вообще встреча. Какие-то невероятные, максимально модные люди. Давайте же скорее вместе смотреть новый сезон. „Богиня свиданий“, „Богиня сыска“ — еще больше невероятных характеров, личностей, которые заключены и во встречах свиданческих, и в квартирах. Давайте скорее сплетничать и глядеть», — сказала в начале блогер.

После просмотра Вика Чума обсудила модные тенденции с гостями и увиденное на экране. В финале всем участникам вручили небольшие подарки в авоське.

Чума Вечеринка ранее участвовала в седьмом сезоне шоу «Холостяк». Также у нее есть свой канал на YouTube, с апреля 2024 года стала ведущей «Богини сыска».

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В новом арт-пространстве «Переплет» собралось множество екатеринбуржцев — все ради того, чтобы побывать на презентации новых сезонов реалити «Богиня сыска» и «Богиня свиданий» от телеканала «Суббота». Также бонусом горожане могли пообщаться со специальным гостем — фэшн -блогером Викой Чумой (настоящее имя — Виктория Чуманова). Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU. Собираться очередь на входе в Дом печати начала около шести часов вечера — за час до мероприятия. Фанаты быстро дождались открытия дверей, и перед ними предстало пространство с бьюти-зонами и угощениями. Среди гостей были замечены и местные блогеры — Света Ананас (настоящая фамилия Бонор) и Анастасия Горбунова, которые рассуждали вместе с ведущим, какими участницами «Богини сыска» или «Богини свиданий» они бы были. Как только часы пробили семь вечера, все заняли места, и мероприятие стартовало: на сцену вышла Вика Чума, поклонники встретили ее криками. «Друзья, очень сильно счастлива быть в Екатеринбурге, уже в третий раз сюда приезжаю. Каждый раз счастливая вообще встреча. Какие-то невероятные, максимально модные люди. Давайте же скорее вместе смотреть новый сезон. „Богиня свиданий“, „Богиня сыска“ — еще больше невероятных характеров, личностей, которые заключены и во встречах свиданческих, и в квартирах. Давайте скорее сплетничать и глядеть», — сказала в начале блогер. После просмотра Вика Чума обсудила модные тенденции с гостями и увиденное на экране. В финале всем участникам вручили небольшие подарки в авоське. Чума Вечеринка ранее участвовала в седьмом сезоне шоу « Холостяк». Т акже у нее есть свой канал на YouTube , с апреля 2024 года стала ведущей « Богини сыска» .
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© Служба новостей «URA.RU»
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