07:49 04 декабря 2017 0

Глава Русской православной церкви пока не дал ответ раскольнику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава непризнанного Киевского патриархата Филарет готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. При этом, несмотря на недавнее «покаянное послание», он при этом не собирается отказываться от независимого статуса Украинской православной церкви.

Филарет добавил, что пока никаких предложений о встрече из Москвы ему не поступало, пишет ТАСС. «Пока никаких предложений о встрече нет. И не было. Я бы, конечно, согласился», — заявил руководитель УПЦ КП.

Ранее представитель Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что Москва продолжит выстраивать диалог с Киевским патриархатом в надежде добиться его автокефалии. Вопросом возвращения из раскола будет заниматься созданная на Архиерейском соборе специальная комиссия, сообщает «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU», по словам лидера раскольников, Украинская православная церковь Киевского патриархата никогда не вернется в состав РПЦ, так как у ее паствы есть собственное государство. Отношения же между Россией и Украиной на данном этапе таковы, что власти в Киеве сделают все возможное, чтобы сохранить и укрепить раскол.