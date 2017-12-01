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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:39  01 декабря 2017 0

Филарет отказался вернуть украинскую паству РПЦ

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, священники, рпц, храм христа спасителя, клир, плпы, попы, священнослужители, предстоятели церкви, архиереи, архиерейский собор, христиане, ххс, пресвятая дева мария, богородица, мозаика
Москва и Киев не могут договориться о единстве церквиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинская православная церковь Киевского патриархата никогда не вернется в состав Русской православной церкви. Об этом сообщил ее глава Филарет. Лидер раскольников в качестве причины назвал наличие у его паствы собственного государства

Также Филарет прокомментировал так называемое «покаянное письмо» патриарху Кириллу. По его словам, в послании он предложил Архиерейскому собору РПЦ примириться ради создания автокефальной украинской православной церкви. Однако его обращение истолковали неверно.

Лидер УПЦ КП подчеркнул, что свои заявления — включая послание Кириллу, — не согласовывает с киевскими властями, пишет РИА «Новости». Отметим, что Архиерейский собор РПЦ принял постановление, где говорится о просьбе Филарета восстановить молитвенное и евхаристическое общение. Участники Собора посчитали просьбу шагом к преодолению церковного раскола на Украине и создали комиссию для переговоров.

Как уже сообщало «URA.RU», 20 лет назад РПЦ отлучила Филарета от церкви, предав его анафеме.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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