Филарет отказался вернуть украинскую паству РПЦ

18:39 01 декабря 2017 0

Москва и Киев не могут договориться о единстве церкви Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинская православная церковь Киевского патриархата никогда не вернется в состав Русской православной церкви. Об этом сообщил ее глава Филарет. Лидер раскольников в качестве причины назвал наличие у его паствы собственного государства

Также Филарет прокомментировал так называемое «покаянное письмо» патриарху Кириллу. По его словам, в послании он предложил Архиерейскому собору РПЦ примириться ради создания автокефальной украинской православной церкви. Однако его обращение истолковали неверно.

Лидер УПЦ КП подчеркнул, что свои заявления — включая послание Кириллу, — не согласовывает с киевскими властями, пишет РИА «Новости». Отметим, что Архиерейский собор РПЦ принял постановление, где говорится о просьбе Филарета восстановить молитвенное и евхаристическое общение. Участники Собора посчитали просьбу шагом к преодолению церковного раскола на Украине и создали комиссию для переговоров.

Как уже сообщало «URA.RU», 20 лет назад РПЦ отлучила Филарета от церкви, предав его анафеме.