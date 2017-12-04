17:18 04 декабря 2017 2

Погибшие в ДТП спортсмены получили посмертный титул кандидата в мастера спорта Фото: группа«Югра меняется» в соцсети «ВКонтакте»

Выжившие в автокатастрофе с автобусом акробаты из Нефтеюганска получили почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта». 15 государственных наградных знаков, учрежденных правительством Югры, дети получили из рук губернатора ХМАО Натальи Комаровой во время регионального чемпионата по спортивной акробатике, посвященного памяти погибших спортсменов. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального организатора соревнований — АУ «ЮграМегаСпорт».

Погибшие спортсмены посмертно были удостоены звания «Кандидат в мастера спорта». 10 значков получили родители ребят. В обычных случаях для получения подобных почетных званий необходимо соответствовать ряду требований (в частности, для обладания титулом «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» проработать в спорте не менее 15 лет). Однако в данном случае решено было сделать исключение.

«Год назад мы все пережили трагедию. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни наших талантливых юных спортсменов, их тренеров. Это невосполнимая утрата для родных, близких, для югорского спорта. Наш долг — сохранить память о наших земляках», — выступила перед собравшимися Наталья Комарова.

1/6 Почетные звания вручила лично глава Югры Наталья Комарова Фото: группа «Югра меняется» в соцсети «ВКонтакте»

4 декабря 2017 года исполнился ровно год с момента трагедии. Соревнования принял спортивный комплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске. На мероприятие съехались более 250 спортсменов со всего округа.

Автокатастрофа произошла на трассе под Ханты-Мансийском. Сборная Нефтеюганска возвращалась домой с соревнований на автобусе, когда столкнулась с ехавшими навстречу большегрузами, транспортирующими гусеничную технику геологоразведки, под управлением братьев из Башкортостана Раиля и Вадима Саитхановых. В результате ДТП погибли 10 детей и двое тренеров.