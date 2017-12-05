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Главные новости Югры
14:34  05 декабря 2017 1

Экс-чиновница из Югры, пойманная на игре в «косынку» при встрече Комаровой с народом, нашла работу в техникуме

Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск., ковешникова любовь
Ковешникова нашла работу в родной Оренбургской областиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Любовь Ковешникова нашла себе новую работу в родной Оренбургской области. Как стало известно «URA.RU», здесь экс-чиновница теперь трудится директором Оренбургского учетно-финансового техникума.

Информация о том, что Ковешникова работает в техникуме, опубликована на сайте самого учреждения. На портале сообщается, что директор имеет степень кандидата педагогических наук, окончила Орский государственный педагогический институт им. Т. Г. Шевченко и прошла профессиональную переподготовку в Самарском госуниверситете в 2011 году.

Ковешникова, будучи еще главой департамента образования ХМАО, в 2016 году попалась за игрой в «косынку» на встрече губернатора Натальи Комаровой с жителями Нижневартовска. Пока глава региона общалась с людьми, чиновница раскладывала пасьянс на планшете.

В марте 2017 года стало известно, что Комарова уволила Ковешникову с высокого поста. Сама она в разговоре с «URA.RU» тогда заявила, что самостоятельно приняла решение уйти из Белого дома: «Я ухожу на пенсию. Планирую покинуть пределы автономного округа». По версии инсайдера, увольнение было вызвано вопросами к профессиональному уровню Ковешниковой.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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