Бывший директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Любовь Ковешникова нашла себе новую работу в родной Оренбургской области. Как стало известно «URA.RU», здесь экс-чиновница теперь трудится директором Оренбургского учетно-финансового техникума.
Информация о том, что Ковешникова работает в техникуме, опубликована на сайте самого учреждения. На портале сообщается, что директор имеет степень кандидата педагогических наук, окончила Орский государственный педагогический институт им. Т. Г. Шевченко и прошла профессиональную переподготовку в Самарском госуниверситете в 2011 году.
Ковешникова, будучи еще главой департамента образования ХМАО, в 2016 году попалась за игрой в «косынку» на встрече губернатора Натальи Комаровой с жителями Нижневартовска. Пока глава региона общалась с людьми, чиновница раскладывала пасьянс на планшете.
В марте 2017 года стало известно, что Комарова уволила Ковешникову с высокого поста. Сама она в разговоре с «URA.RU» тогда заявила, что самостоятельно приняла решение уйти из Белого дома: «Я ухожу на пенсию. Планирую покинуть пределы автономного округа». По версии инсайдера, увольнение было вызвано вопросами к профессиональному уровню Ковешниковой.