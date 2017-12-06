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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:56  06 декабря 2017 0

Бузову обвинили в пении под фонограмму в Олимпийском. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Подписчики певицы обвинили ее в пении под фонограммуФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Подписчики российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой обвинили ее в исполнении песен под фонограмму во время концерта в Олимпийском.

Видео своего выступления Ольга опубликовала в своем Instagram, однако пользователи сочли, что она не поет, а просто открывает рот. Всего за несколько часов публикация набрала больше 250 тысяч просмотров и сотни комментариев. В том числе гневных:

«Что тебе в ней нравится? Что под фанеру свой рот открывает? Так все могут», «В этот раз что-то плохо рот открывала под фонограмму», «Раньше ты пела сама, и это большой плюс. Сейчас поешь под фонограмму, и это огромный минус для твоего роста», «Оля успешная, но это не отменяет ее бездарности в музыке. Это лишь подчёркивает отсутствие вкуса у остальных»,

Сергей Демин
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