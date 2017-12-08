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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
17:52  08 декабря 2017 0

Югорские стикеры для Telegram сравнили с фекалиями

«Чумик» сравнили с «Какашкой»Фото: соцсети

В медиасообществе ХМАО обсуждают новый стикерпак для мессенджера Telegram, выпущенный общественной организацией «Молодые журналисты».«Чумик» (так назвали стикерпак создатели) в соцсетях уже сравнили со смайликом-эмоджи «Какашка», так как, по мнению некоторых югорчан, картинки больше напоминают фекалии, нежели реальный чум югорских аборигенов

«Говорят, что это стилизованный чум. А я говорю, что нужно показать авторам (молодые журналисты Югры), какого цвета оленьи шкуры и объяснить, почему реальный чум не одноцветный. Нет, я понимаю, что такое стилизация, но стилизация должна быть под чум, а не под говно», — написал на своей странице «ВКонтакте» главный редактор телеканала «ТНТ-Нижневартовск» Джаван Керимов.

Фирменные стикеры ХМАО, напомним, представители «Молодых журналистов» создали в честь 87-летия автономного округа. Югорские аборигены покрывают чумы оленьими шкурами в зимнее время. Как правило, в этом время года мех северных животных имеет буровато-белый, грязно-белый или чисто белый цвет. У многих животных расцветка распределена неравномерно — один цвет перетекает в другой. Летом чум покрывается кусками вываренной бересты.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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