{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
17:15  13 декабря 2017 0

«Израиль — террористическое государство». Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей Палестины

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , флаг турции, эрдоган реджеп
Лидер Турции встал на сторону ПалестиныФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей Палестины. По мнению турецкого лидера, Израиль в нынешнем состоянии представляет собой «террористическое государством».

«Растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля. Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — это террористическое государство», — цитирует Эрдогана РИА «Новости»

Выступая на саммите Организации исламского сотрудничества в столице Турции, Эрдоган заявил, что Иерусалиму необходимо присвоить статус столицы «оккупированного государства Палестины». Кроме того, турецкий лидер выразил слова благодарности всем странам, раскритиковавшим решение Трампа о признании Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля. В Анкаре надеются, что примеру Эрдогана последует все 196 стран-членов ООН.

Ранее «URA.RU» сообщало о намерении властей США перенести свое диппредставительство из Тель-Авива в Иерусалим. «Настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — заявил Трамп. Палестинское движение ХАМАС в ответ на это объявило о начале новой интифады, направленной против США.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров