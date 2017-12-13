17:15 13 декабря 2017 0

Лидер Турции встал на сторону Палестины Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей Палестины. По мнению турецкого лидера, Израиль в нынешнем состоянии представляет собой «террористическое государством».

«Растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля. Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — это террористическое государство», — цитирует Эрдогана РИА «Новости»

Выступая на саммите Организации исламского сотрудничества в столице Турции, Эрдоган заявил, что Иерусалиму необходимо присвоить статус столицы «оккупированного государства Палестины». Кроме того, турецкий лидер выразил слова благодарности всем странам, раскритиковавшим решение Трампа о признании Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля. В Анкаре надеются, что примеру Эрдогана последует все 196 стран-членов ООН.

Ранее «URA.RU» сообщало о намерении властей США перенести свое диппредставительство из Тель-Авива в Иерусалим. «Настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — заявил Трамп. Палестинское движение ХАМАС в ответ на это объявило о начале новой интифады, направленной против США.