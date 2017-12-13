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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
21:10  13 декабря 2017 0

Водитель челябинской маршрутки, протаранившей трамвай, не имел права садиться за руль

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс, зима
ГИБДД внимательно изучит работу провинившейся транспортной компанииФото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Челябинской области потребовала от ГИБДД провести внеплановую проверку транспортного предприятия, которому принадлежит маршрутка, протаранившая трамвай утром 13 декабря в столице Южного Урала.

Известно, что сотрудники ГИБДД при изучении документов виновника аварии выявили нарушения, из-за которых водитель не имел права выходить в рейс. Теперь прокуратура намерена внимательнее изучить работу ООО «Автобусная компания», занимающегося перевозкой пассажиров.

Напомним, что авария произошла сегодня утром. Микроавтобус Ford Transit лоб в лоб столкнулся с трамваем № 20. В результате ДТП пострадали семеро пассажиров маршрутного такси, которые доставлены в лечебные учреждения. Водитель маршрутки утверждает, что пытался уйти от столкновения.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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