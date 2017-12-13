Прокуратура Челябинской области потребовала от ГИБДД провести внеплановую проверку транспортного предприятия, которому принадлежит маршрутка, протаранившая трамвай утром 13 декабря в столице Южного Урала.
Известно, что сотрудники ГИБДД при изучении документов виновника аварии выявили нарушения, из-за которых водитель не имел права выходить в рейс. Теперь прокуратура намерена внимательнее изучить работу ООО «Автобусная компания», занимающегося перевозкой пассажиров.
Напомним, что авария произошла сегодня утром. Микроавтобус Ford Transit лоб в лоб столкнулся с трамваем № 20. В результате ДТП пострадали семеро пассажиров маршрутного такси, которые доставлены в лечебные учреждения. Водитель маршрутки утверждает, что пытался уйти от столкновения.