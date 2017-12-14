Пушков ответил послу США, назвавшему Крым территорией Украины

03:58 14 декабря 2017 0

Алексей Пушков считает, что слова американского дипломата не пойдут на пользу отношениям двух стран Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова посла Соединенных Штатов Америки в России Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине. Свое мнение по этому вопросу он высказал в Twitter.

«Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали», — написал Пушков, добавив, что Хантсман выбрал неверный путь для улучшения отношений с Россией.

Ранее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский посоветовал дипломату внимательнее изучить историю страны, в которой ему предстоит работать.

13 декабря, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, Джон Хантсман назвал полуостров территорией Украины, а восстановление территориальной целостности этой страны, как напоминает RT, — условием восстановления отношений России и США.