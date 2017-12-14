Новый спецотдел пермского правительства лишит чиновников «золотых унитазов»

15:45 14 декабря 2017 0

Лишних покупок за астрономические деньги у чиновников Прикамья больше не будет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новое госучреждение в Пермском крае сможет проконтролировать, что и за какую цену закупают чиновники. Источник «URA.RU» в правительстве региона сообщил, что с начала 2018 года в Пермском крае по распоряжению губернатора Максима Решетникова начнет работу новое госучреждение «Центр организации закупок».

Возглавит его Наталья Калясева, занимавшая должность заместителя министра финансов и начальника контрольно-ревизионного управления. Фактически ключевой функцией учреждения станет полной контроль за ценами на всех госзакупках (во всех ведомствах). «Решение очень полезное — чиновники будут под контролем, не смогут закупать карандаши по фантастическим ценам. Не рискнут приобрести условные „золотые унитазы“. С другой стороны, это очень серьезные полномочия, и сам „Центр организации закупок“ тоже нужно будет контролировать во избежание каких-нибудь злоупотреблений», — отметил информатор.

Максим Решетников берет под контроль покупки чиновников Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Учредителями «Центра организации закупок» стали министерство по управлению имуществом и земельным отношениям (минимущества) и министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок (минзакупок). Пресс-служба правительства Прикамья в ответ на запрос «URA.RU» не стала раскрывать, какие полномочия получит «Центр организации закупок», и предложила ознакомиться с перечнем из распоряжения о создании учреждения.

В документе среди видов деятельности «Центра организации закупок» значится, в том числе, экспертиза обоснования начальных (максимальных) цен контрактов и ведение ценовых справочников, а также аналитическое сопровождение закупок. Таким образом, учреждение действительно сможет контролировать цены, по которым чиновники приобретают что-либо за счет бюджета Прикамья.

Решение о создании «Центра организации закупок» было принято в середине ноября на заседании правительства. Пермские СМИ сообщали, что учреждение займется составлением справочной информации о закупках и ведением реестров поставщиков и заказчиков, чтобы все органы власти могли выбирать лучшие по качеству и цене предложения.

«Золотыми унитазами», напомним, прозвали историю с публикацией в «Новой газете» о том, что для резиденции губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа якобы был куплен унитаз за восемь млн рублей. Впрочем, информация была полностью опровергнута, а фонд «Ямал» даже подал в суд на издание.