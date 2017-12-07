Роман о волшебнике подарят участникам конкурса Заксобрания
Заксобрание Пермского края заказало серию романов про Гарри Поттера, а также книги по истории России, которые подарят школьникам. Главной целью конкурса власти назвали желание сформировать у учеников активную гражданскую позицию и научить их решать на практике социальные проблемы.
Стоимость закупки подарочной продукции для конкурса «Будущие законодатели Пермского края» составила более 30 тысяч рублей, помимо книг детям также вручат настольные игры. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.
Ранее пермяки предложили назвать одну из улиц города Тисовой в честь саги про волшебников. Мэрия решила дать жителям возможность самим решить, какие топонимы появятся на карте.