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Главные новости Югры
10:23  15 декабря 2017 0

Правительство Комаровой возьмет в долг 7 миллиардов рублей. Облигации разместят до конца года

Адресники. Ханты-Мансийск, правительство ХМАО
Власти ХМАО приняли решение о выпуске гособлигаций на 7 миллиардов рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО определились с процентной ставкой государственный облигаций Югры. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре правительства региона.

Облигации разместят 19 декабря. В правительстве приняли решение, что ценные бумаги будут с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, а процентная ставка составит 7,6% годовых. Объем эмиссии — 7 миллиардов рублей. Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной тысяче рублей за штуку в количестве 7 миллионов ценных бумаг.

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Известно также, что облигации размещаются со сроком обращения 7 лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что для сохранения социальных обязательств власти региона вынуждены идти на рекордный выпуск государственных облигаций — до 2020 года администрация губернатора Натальи Комаровой рассчитывает продать ценные бумаги округа на сумму 48 млрд рублей.

В 2018 году финансисты правительства Югры намерены выставить на торги ценные бумаги на сумму 12 млрд рублей, а в 2019—2020 годах установят новый рекорд — облигации на 18 миллиардов ежегодно. Это необходимо и для покрытия дефицита казны, который в 2018 году составит 22,7 млрд рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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