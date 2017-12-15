Власти ХМАО определились с процентной ставкой государственный облигаций Югры. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре правительства региона.
Облигации разместят 19 декабря. В правительстве приняли решение, что ценные бумаги будут с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, а процентная ставка составит 7,6% годовых. Объем эмиссии — 7 миллиардов рублей. Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной тысяче рублей за штуку в количестве 7 миллионов ценных бумаг.
Известно также, что облигации размещаются со сроком обращения 7 лет.
Ранее «URA.RU» сообщало, что для сохранения социальных обязательств власти региона вынуждены идти на рекордный выпуск государственных облигаций — до 2020 года администрация губернатора Натальи Комаровой рассчитывает продать ценные бумаги округа на сумму 48 млрд рублей.
В 2018 году финансисты правительства Югры намерены выставить на торги ценные бумаги на сумму 12 млрд рублей, а в 2019—2020 годах установят новый рекорд — облигации на 18 миллиардов ежегодно. Это необходимо и для покрытия дефицита казны, который в 2018 году составит 22,7 млрд рублей.