К чему приведет желание Югры сохранить льготы времен 100 $ за баррель

Власти Югры в ближайшие три года потратят более 400 миллиардов рублей на социальные проекты. В условиях, когда почти все регионы России вынуждены максимально урезать свои планы и влезать в долги, чтобы хоть как-то защитить свои бюджеты, правительство ХМАО приняло решение сохранить уникальные для страны льготы. Эта позиция губернатора Натальи Комаровой зафиксирована в утвержденном правительством округа бюджете на 2018 год, а также в планах до 2020 года.
Один из богатейших регионов России всегда славился именно соцподдержкой населения. Большая часть льгот была запущена при губернаторе Александре Филипенко, когда баррель стоил не меньше 100 долларов, а в доходной базе субъекта нефтяных денег было намного больше. Снижение объема налогов, поступающих в региональную казну, выросшие цены, и упавшая цена на нефть могли стать причиной отказа правительства Югры от некоторых социальных статей бюджета на ближайшую трехлетку — но не стали.
«Социальные статьи составляют порядка 72% от всего объема вкладываемых бюджетных средств. При этом структура бюджетных инвестиций позволяет считать проект предлагаемого бюджета — бюджетом развития», — прокомментировала новый финансовый документ губернатор ХМАО Наталья Комарова. Это значит, что помимо сохранения обязательств, окружные власти будут вкладывать и в новые проекты. Помимо строительства детских садов, школ, и больниц, правительство рассчитывает поддерживать благоприятный климат для внешних инвесторов.
В абсолютных цифрах — в ближайшую трехлетку власти субъекта потратят на социальные статьи более 400 млрд рублей. Сами параметры бюджета выглядят так: в 2018 году доходная часть составит 176,9 млрд рублей, тогда как расходы — 199,6 миллиардов (дефицит — 22,7 млрд рублей). В последующие два года ситуация будет меняться незначительно. В 2019 и 2020 годах доходная часть составит 179,6 млрд и 183,6 млрд рублей, а расходы — 196,2 млрд и 198,8 млрд рублей, соответственно.
Как пояснили агентству в окружном департаменте общественных и внешних связей, власти ХМАО защитили разработанные в регионе льготы для югорчан. Из нового — выплата к 20-летию Конституции по 5 тысяч рублей всем жителям региона, родившимся после 1993 года. Из традиционного — принятый в начале губернаторства Натальи Комаровой югорский семейный капитал в размере более 100 тыс. рублей, который жители ХМАО получают при рождении или усыновлении третьего ребенка. Сохранены также так называемые губернаторские пенсии (почти 1000 рублей), выплаты и льготы пожилым людям (в том числе на лечение и проезд по России), компенсации оплаты за коммуналку определенным категориям.
Для сохранения обязательств власти региона вынуждены идти на рекордный выпуск государственных облигаций — до 2020 года администрация губернатора Натальи Комаровой рассчитывает продать ценные бумаги на сумму 48 млрд рублей: в 2018 году финансисты правительства намерены выставить на торги ценные бумаги на сумму 12 млрд рублей, а в 2019—2020 годах установят новый рекорд — облигации на 18 миллиардов ежегодно. Прошлый рекорд «Белый дом» поставил в 2014 году, выставив на продажу облигации на сумму 14 миллиардов. По данным источников «URA.RU», облигации будут размещены по процентной ставке — от 8 до 10%.
По оценке руководителя департамента социологии Высшей школы экономики Александра Чепуренко, выпуск облигаций — шаг вынужденный, но необходимый, а на экономике региона отразиться не так сильно, как могли бы пошатнуться позиции правительства в случае отказа от ряда расходных статей. «Регион живет, как живет семья — когда нет денег, но что-то нужно, вы берете кредит. Субъекты живут по той же логике. Других выходов просто нет — необходимо брать кредиты на реализацию программ. На самом деле все регионы сейчас нищие, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямала, ХМАО, Тюмени. Очень трудно сохранять льготы, еще и выполнять при этом указы президента», — комментирует эксперт в разговоре с «URA.RU».
Чепуренко также отмечает, что ХМАО выгодно смотрится на фоне других регионов, несмотря на серьезные изменения в фискальной политике государства, забирающего в федеральный бюджет львиную долю налогов. «Несмотря на то, что у Югры забрали хорошо собираемые налоги, и практически загнали в бездоходную базу, субъекту удается сохранять все выплаты и выполнять указы президенты. У многих регионов ситуация куда хуже. Три субъекта — например, Хакасия и Удмуртия — на прошлой неделе обратились к федеральному правительству за дополнительным субсидированием, так как не могут справиться с задачей», — считает экономист.
Документ отправлен в региональную Думу на рассмотрение, но уже есть предварительное одобрение депутатским корпусом. «Бюджет остается социально-ориентированным. Внимательно рассмотрев предложенные параметры и основные направления бюджетной и налоговой политики, депутаты поддержали предложения правительства, но дали рекомендации по сохранению инвестиционных налоговых льгот для предприятий ведущих отраслей экономики на 2018 год. В целом депутаты поддержали проект бюджета и основные направления налоговой, бюджетной и финансовой политики. Мы настроены на дальнейшее конструктивное принятие бюджета и его реализацию», — прокомментировал спикер регионального парламента Борис Хохряков.
«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.