Главные новости 1. Яна Троянова до смерти напугала фанатов

Яна Троянова до смерти напугала фанатов 2. Чиновники убили ресторан в центре Екатеринбурга

Чиновники убили ресторан в центре Екатеринбурга 3. Кадыров призвал перестать глазеть на труп Ленина

Кадыров призвал перестать глазеть на труп Ленина 4. Почему Бастрыкин отстранил уральских начальников СК

Почему Бастрыкин отстранил уральских начальников СК 5. Три региона Урала ждут эпидемия полиомиелита

Три региона Урала ждут эпидемия полиомиелита 6. В России вводят похоронный полис

В России вводят похоронный полис 7. Цена путевок в Турцию упадет на 20%

Цена путевок в Турцию упадет на 20% 8. Будущая учительница разделась за дешевый смартфон 17:52 02 ноября 2017 0 К чему приведет желание Югры сохранить льготы времен 100 $ за баррель Эксперт Высшей школы экономики дал оценку решению Комаровой о бюджете на 2018 год Антон Степыгин © Служба новостей «URA.Ru» Игорь Волосин © Служба новостей «URA.Ru» Эльдар Булатов © Служба новостей «URA.Ru» Экономическая ситуация потребовала от губернатора Югры непростых решений, но льготы и соцгарантии сохранены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Югры в ближайшие три года потратят более 400 миллиардов рублей на социальные проекты. В условиях, когда почти все регионы России вынуждены максимально урезать свои планы и влезать в долги, чтобы хоть как-то защитить свои бюджеты, правительство ХМАО приняло решение сохранить уникальные для страны льготы. Эта позиция губернатора Натальи Комаровой зафиксирована в утвержденном правительством округа бюджете на 2018 год, а также в планах до 2020 года. Первый губернатор ХМО Александр Филипенко (на фото справа) сделал югорчан едва ли не самыми социально защищенными в России. Наталья Комарова сохранила эту тенденцию даже в кризис Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Один из богатейших регионов России всегда славился именно соцподдержкой населения. Большая часть льгот была запущена при губернаторе Александре Филипенко, когда баррель стоил не меньше 100 долларов, а в доходной базе субъекта нефтяных денег было намного больше. Снижение объема налогов, поступающих в региональную казну, выросшие цены, и упавшая цена на нефть могли стать причиной отказа правительства Югры от некоторых социальных статей бюджета на ближайшую трехлетку — но не стали. «Социальные статьи составляют порядка 72% от всего объема вкладываемых бюджетных средств. При этом структура бюджетных инвестиций позволяет считать проект предлагаемого бюджета — бюджетом развития», — прокомментировала новый финансовый документ губернатор ХМАО Наталья Комарова. Это значит, что помимо сохранения обязательств, окружные власти будут вкладывать и в новые проекты. Помимо строительства детских садов, школ, и больниц, правительство рассчитывает поддерживать благоприятный климат для внешних инвесторов. В абсолютных цифрах — в ближайшую трехлетку власти субъекта потратят на социальные статьи более 400 млрд рублей. Сами параметры бюджета выглядят так: в 2018 году доходная часть составит 176,9 млрд рублей, тогда как расходы — 199,6 миллиардов (дефицит — 22,7 млрд рублей). В последующие два года ситуация будет меняться незначительно. В 2019 и 2020 годах доходная часть составит 179,6 млрд и 183,6 млрд рублей, а расходы — 196,2 млрд и 198,8 млрд рублей, соответственно. В «Белом доме» ХМАО готовят рекордный выпуск облигаций — это необходимо для спасения и экономики региона, и для поддержания репутации властей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Как пояснили агентству в окружном департаменте общественных и внешних связей, власти ХМАО защитили разработанные в регионе льготы для югорчан. Из нового — выплата к 20-летию Конституции по 5 тысяч рублей всем жителям региона, родившимся после 1993 года. Из традиционного — принятый в начале губернаторства Натальи Комаровой югорский семейный капитал в размере более 100 тыс. рублей, который жители ХМАО получают при рождении или усыновлении третьего ребенка. Сохранены также так называемые губернаторские пенсии (почти 1000 рублей), выплаты и льготы пожилым людям (в том числе на лечение и проезд по России), компенсации оплаты за коммуналку определенным категориям. Для сохранения обязательств власти региона вынуждены идти на рекордный выпуск государственных облигаций — до 2020 года администрация губернатора Натальи Комаровой рассчитывает продать ценные бумаги на сумму 48 млрд рублей: в 2018 году финансисты правительства намерены выставить на торги ценные бумаги на сумму 12 млрд рублей, а в 2019—2020 годах установят новый рекорд — облигации на 18 миллиардов ежегодно. Прошлый рекорд «Белый дом» поставил в 2014 году, выставив на продажу облигации на сумму 14 миллиардов. По данным источников «URA.RU», облигации будут размещены по процентной ставке — от 8 до 10%. Декан факультета социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко позитивно оценил югорский бюджет Фото: сайт Национального института системных исследований проблем предпринимательства По оценке руководителя департамента социологии Высшей школы экономики Александра Чепуренко, выпуск облигаций — шаг вынужденный, но необходимый, а на экономике региона отразиться не так сильно, как могли бы пошатнуться позиции правительства в случае отказа от ряда расходных статей. «Регион живет, как живет семья — когда нет денег, но что-то нужно, вы берете кредит. Субъекты живут по той же логике. Других выходов просто нет — необходимо брать кредиты на реализацию программ. На самом деле все регионы сейчас нищие, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ямала, ХМАО, Тюмени. Очень трудно сохранять льготы, еще и выполнять при этом указы президента», — комментирует эксперт в разговоре с «URA.RU». Чепуренко также отмечает, что ХМАО выгодно смотрится на фоне других регионов, несмотря на серьезные изменения в фискальной политике государства, забирающего в федеральный бюджет львиную долю налогов. «Несмотря на то, что у Югры забрали хорошо собираемые налоги, и практически загнали в бездоходную базу, субъекту удается сохранять все выплаты и выполнять указы президенты. У многих регионов ситуация куда хуже. Три субъекта — например, Хакасия и Удмуртия — на прошлой неделе обратились к федеральному правительству за дополнительным субсидированием, так как не могут справиться с задачей», — считает экономист. В Думе ХМАО дали свои рекомендации, но предварительно одобрили бюджет региона на 2018 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Документ отправлен в региональную Думу на рассмотрение, но уже есть предварительное одобрение депутатским корпусом. «Бюджет остается социально-ориентированным. Внимательно рассмотрев предложенные параметры и основные направления бюджетной и налоговой политики, депутаты поддержали предложения правительства, но дали рекомендации по сохранению инвестиционных налоговых льгот для предприятий ведущих отраслей экономики на 2018 год. В целом депутаты поддержали проект бюджета и основные направления налоговой, бюджетной и финансовой политики. Мы настроены на дальнейшее конструктивное принятие бюджета и его реализацию», — прокомментировал спикер регионального парламента Борис Хохряков. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}