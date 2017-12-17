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Главные новости Свердловской области
08:17  17 декабря 2017 0

На Пермском тракте легковушки не поделили дорогу, спровоцировав массовое ДТП. ФОТО

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины массового ДТПФото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Семь автомобилей получили повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия на 317-м километре трассы Пермь—Екатеринбург. Дорожная авария произошла вечером 16 декабря, сейчас для движения на данном участке открыта только одна полоса.

Как сообщили «URA.RU» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, массовую аварию спровоцировали два легковых автомобиля — «Фольксваген Поло» и «Лада Калина», двигавшиеся в попутном направлении в сторону Перми, не поделили дорогу. В них въехали «Опель Астра» и «Форд Фокус». Другой «Форд Фокус», пытаясь объехать место ДТП, столкнулся с тягачом-лесовозом «Вольво». Водитель «Вольво», в свою очередь, сбил пассажира «Лады Калины», который вышел на дорогу, и врезался в грузовик МАН с полуприцепом, следовавший со стороны Екатеринбурга.

Пострадавший в ДТП 21-летний пассажир «Лады» доставлен бригадой скорой помощи в Ревдинскую городскую больницу. В одном из «Фордов» на заднем сидении находился ребенок, в ДТП он не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины массового ДТП.

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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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