Ямальские коммунальщики заявили о работе в режиме повышенной готовности

Для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения Ямала, оперативного реагирования на происшествия и обеспечения противопожарного режима в новогодние праздники компания «Ямалкоммунэнерго» уже приняла меры по устойчивому снабжению электро-, тепло- и водоснабжению.
К примеру, для устранения возможных нештатных ситуаций в компании разработаны и утверждены графики круглосуточного дежурства ИТР [инженерно-технический работник], оперативного дежурного персонала и аварийно-ремонтных бригад. Кроме того, сотрудники проверили аварийные запасы материалов, опробовали все аварийные источники энергоснабжения, котельные на резервном топливе, а также провели противоаварийные тренировки.
«В филиалах компании и дочерних предприятиях проведен инструктаж работников на объектах жизнеобеспечения городов и поселений Ямало-Ненецкого автономного округа, проработаны действия персонала на случай крайне низких температур и внештатных ситуаций. На усиленный режим работы в продолжительные всероссийские каникулы перейдем уже 29 декабря» — сообщил главный инженер АО «Ямалкоммунэнерго» Ярослав Мурзин.