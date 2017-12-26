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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:45  26 декабря 2017 0

В Сети высмеяли ответ Собчак на шоу «Кто хочет стать миллионером?». ВИДЕО

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Ксения Собчак запуталась в единицах измерения площадиФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Пользователи Twitter активно обсуждают архивный выпуск программы «Кто хочет стать миллионером?» с участием Ксении Собчак. Во время размышлений над одним из вопросов, телеведущая не смогла сходу ответить, чем отличается квадратный сантиметр от обычного.

Собчак на пару с ее подругой — режиссером Валерий Гай-Германикой пытались ответить на вопрос «какую площадь имеет клетка стандартной школьной тетради?». В результате двухминутных раздумий участницы все же смогли дать верный ответ, но перед этим Собчак долго сомневалась, что означает квадратный сантиметр. Ведущий программы Дмитрий Дибров пытался направить размышления участниц в нужное русло, но они упорно игнорировали его подсказки.

В комментариях под видео пользователи Twitter не скупились на «комплименты»: «Вот тупица и это наша элита», «Понятие площади и квадратных единиц приходят к претендентам тогда, когда они становятся президентами», «Одна прямая извилина и та в конце налево поворачивает», «Умище не спрячешь». Впрочем нашлись и те, кто принял замешательство Собчак за часть сценария: «не думал, что среди комментаторов столько доверяющих телешоу. Ну постанова же», «Это шоу, фарс. Обывателю нравится, когда звезды выглядят не умнее него», — отметили комментаторы.

Ранее Центризбирком дал разрешение Ксении Собчак для участия в выборах президента России-2018. Для регистрации кандидатом Собчак предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, при этом на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.

Сергей Макеев
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