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Главные новости Челябинской области
12:49  29 декабря 2017 5

На Урале ветеран Афганистана зарезал случайного прохожего, перепутав с обидчиком

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Житель Челябинска из-за пьянства перепутал человекаФото: depositphotos.com © URA.RU

В суде города Трехгорный Челябинской области вынесен приговор 51-летнему местному жителю. Мужчина порезал тридцатилетнего земляка, которого увидел первый раз в жизни. Поскольку нападавший ветеран Афганистана, суд смягчил приговор. Мужчина проведет пять лет в колонии общего режима.

Следствие установило, что 9 мая 2016 года подсудимый порезал ножом прохожего. Ночью, будучи пьяным, он набросился на неизвестного мужчину, повалил на землю, избил и нанес несколько ударов ножом. В суде налетчик пытался частично отрицать свою вину: заявил, что ранее был избит своей жертвой. Однако нашлись свидетели телефонного разговора преступника с женой: он признался ей, что пырнул ножом совершенно незнакомого парня.

Нападавший признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Александр Лукманов
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