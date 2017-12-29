В суде города Трехгорный Челябинской области вынесен приговор 51-летнему местному жителю. Мужчина порезал тридцатилетнего земляка, которого увидел первый раз в жизни. Поскольку нападавший ветеран Афганистана, суд смягчил приговор. Мужчина проведет пять лет в колонии общего режима.
Следствие установило, что 9 мая 2016 года подсудимый порезал ножом прохожего. Ночью, будучи пьяным, он набросился на неизвестного мужчину, повалил на землю, избил и нанес несколько ударов ножом. В суде налетчик пытался частично отрицать свою вину: заявил, что ранее был избит своей жертвой. Однако нашлись свидетели телефонного разговора преступника с женой: он признался ей, что пырнул ножом совершенно незнакомого парня.
Нападавший признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Челябинского областного суда.