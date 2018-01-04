Иванка Трамп намерена стать первой женщиной-президентом США

Дочь Трампа намерена занять президентской кресло отца
Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка намерена стать первой женщиной-президентом США. Об этом говорится в книге журналиста Майкла Вулффа.
Журнал New York Magazine опубликовал вырезки из книги Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». В книге, по данным издания, рассказывается о том, что Иванка и ее муж вошли в состав администрации президента, преследуя свои цели. По плану Иванки, именно она, а не Хиллари Клинтон, в дальнейшем станет первой женщиной-президентом Америки, пишут РИА «Новости».
Уточняется также, что экс-советник президента Стивен Бэннон пришел в ужас, когда услышал об этом. Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» выйдет в продажу 9 января.