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04 января 2018
06:09  04 января 2018 4

Иванка Трамп намерена стать первой женщиной-президентом США

Дональд Трамп, трамп дональд
Дочь Трампа намерена занять президентской кресло отцаФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка намерена стать первой женщиной-президентом США. Об этом говорится в книге журналиста Майкла Вулффа.

Журнал New York Magazine опубликовал вырезки из книги Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». В книге, по данным издания, рассказывается о том, что Иванка и ее муж вошли в состав администрации президента, преследуя свои цели. По плану Иванки, именно она, а не Хиллари Клинтон, в дальнейшем станет первой женщиной-президентом Америки, пишут РИА «Новости».

Уточняется также, что экс-советник президента Стивен Бэннон пришел в ужас, когда услышал об этом. Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» выйдет в продажу 9 января.

Валерия Романова
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