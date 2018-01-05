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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
23:39  05 января 2018 0

Обидно за русских: кандидат в президенты России сменит фамилию

Екатерина Гордон была зарегистрирована ЦИК в качестве кандидата от «Партии добрых дел»Фото: Катя Гордон / Facebook
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Известная российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон, выдвинувшая свою кандидатуру на выборы в президенты РФ, намерена сменить фамилию на русскую — Прокофьева. По словам кандидата в президенты, это связано с тем, что ей обидно за русских, которые ничего не решают в своей стране.

«Я встретила Новый год с болью в сердце за мой Мир, — написала Екатерина Гордон на своей странице в сети Facebook. — Он никогда не будет прежним, но во мне столько силы и желания сделать все, чтобы каждая национальность гордилась собой и не жила в ненависти к другой. Чтобы был Совет Национальностей, где представлены все, и не евреи решали за русских, а русские за татар — чтобы в руководстве страны, в Парламенте, на который я уповаю, равнозначно и равномерно были представлены все!»

По словам кандидата, выдвинутого от политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», она намерена взять фамилию своей семьи. Как сообщает RT, фамилия Прокофьева была дана Екатерине при рождении. Затем она носила фамилию своего отчима — Пилипчук, а после свадьбы с журналистом Александром Гордоном взяла себе фамилию мужа. «В знак уважения к большинству людей моей Родины, я возьму фамилию своей семьи», — подчеркнула Гордон.

Ранее Гордон заявляла, что идет в предвыборную кампанию под лозунгом «За правду!», а ее символ — бумажный самолетик. Программа кандидата от партии Добрых дел звучит так: «Тотальные перевыборы или план Гордон», в нее входит три пункта: Упразднить пост президента, тотальные перевыборы и принятие жестких мер в борьбе с иностранным сырьевым рейдерством, политическим и экономическим лобби.

Евгений Александров
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