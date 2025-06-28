Адвокат Аджапахяна рассказал о его аресте

Ереванский суд постановил заключить архиепископа Микаэла Аджапахяна под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца", — рассказал адвокат агентству РИА Новости. Он отметил, что это решение неправомерно и не имеет достаточных оснований. Защитой планируется подача апелляционной жалобы.
В пятницу, 27 июня, в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине прибыли сотрудники специального назначения Службы национальной безопасности Армении с намерением задержать Аджапахяна. Однако представители духовенства и прихожане оказали им сопротивление. В отношении Аджапахяна ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в осуществлении публичных призывов к насильственному захвату власти.
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