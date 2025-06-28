Адвокат Аджапахяна рассказал о его аресте

Адвокат Зограбян: суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна на два месяца
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Защита Аджапахяна обжалует решение суда
Защита Аджапахяна обжалует решение суда Фото:

Ереванский суд постановил заключить архиепископа Микаэла Аджапахяна под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца", — рассказал адвокат агентству РИА Новости. Он отметил, что это решение неправомерно и не имеет достаточных оснований. Защитой планируется подача апелляционной жалобы.

В пятницу, 27 июня, в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине прибыли сотрудники специального назначения Службы национальной безопасности Армении с намерением задержать Аджапахяна. Однако представители духовенства и прихожане оказали им сопротивление. В отношении Аджапахяна ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в осуществлении публичных призывов к насильственному захвату власти.

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Ереванский суд постановил заключить архиепископа Микаэла Аджапахяна под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца", — рассказал адвокат агентству РИА Новости. Он отметил, что это решение неправомерно и не имеет достаточных оснований. Защитой планируется подача апелляционной жалобы. В пятницу, 27 июня, в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине прибыли сотрудники специального назначения Службы национальной безопасности Армении с намерением задержать Аджапахяна. Однако представители духовенства и прихожане оказали им сопротивление. В отношении Аджапахяна ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в осуществлении публичных призывов к насильственному захвату власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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