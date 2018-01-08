В избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей

Центральная избирательная комиссия обнародовала сведения о поступлениях на счета будущих участников выборов президента страны. Больше всего средств на данный момент собрал избирательный фонд действующего главы государства Владимира Путина — свыше 400 млн рублей.
Из этой суммы по 28 миллионов рублей перечислили партия «Единая Россия» (несмотря на то, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец), а также Московский, Краснодарский и Свердловский фонды регионального сотрудничества и развития, сообщает «Федеральное агентство новостей».
На предвыборную кампанию Путин уже потратил 13,4 млн рублей. В том числе порядка 9 млн ушло на изготовление и распространение предвыборной агитации, отмечает Nation News.
В общей сложности в избирательные фонды 13 кандидатов, успевших открыть свои счета, поступило более 656 млн рублей. На втором месте по объему фонда — лидер ЛДПР Владимир Жириновский; он собрал 200 млн рублей.
Как напоминает RT, из средств избирательного фонда оплачивается вся предвыборная кампания. На эти средства кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную деятельность.