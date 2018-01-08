{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
09 января 2018
08 января 2018
18:54  08 января 2018 5

В избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
На предвыборную кампанию Путин уже потратил 13,4 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Центральная избирательная комиссия обнародовала сведения о поступлениях на счета будущих участников выборов президента страны. Больше всего средств на данный момент собрал избирательный фонд действующего главы государства Владимира Путина — свыше 400 млн рублей.

Из этой суммы по 28 миллионов рублей перечислили партия «Единая Россия» (несмотря на то, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец), а также Московский, Краснодарский и Свердловский фонды регионального сотрудничества и развития, сообщает «Федеральное агентство новостей».

На предвыборную кампанию Путин уже потратил 13,4 млн рублей. В том числе порядка 9 млн ушло на изготовление и распространение предвыборной агитации, отмечает Nation News.

В общей сложности в избирательные фонды 13 кандидатов, успевших открыть свои счета, поступило более 656 млн рублей. На втором месте по объему фонда — лидер ЛДПР Владимир Жириновский; он собрал 200 млн рублей.

Как напоминает RT, из средств избирательного фонда оплачивается вся предвыборная кампания. На эти средства кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную деятельность.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров