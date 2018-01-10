В городе Верхняя Пышма Свердловской области полицейские поймали на улице агрессивную собаку породы алабай. Поскольку рядом со злобным псом находиться было невозможно, так как он кидался на людей, полицейские нашли необычный выход из положения.
Полицейские находились в служебном автомобиле УАЗ и не выходили оттуда во время всей прогулки алабая до дежурной части. Видео прогуливающейся собаки, которую сопровождает полицейская машина с мигалкой, снял местный житель.
Известно, что в полицию Верхней Пышмы поступило сообщение: на улице собака бросается на людей, загрызла другую собаку. На место выехал наряд полиции. Пес вел себя очень агрессивно, полицейские даже выстрелили в воздух, чтобы предупредить других людей об опасности. «Собаку удалось поймать, ее отдали ветеринарам. Участковый уполномоченный проводит проверку», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Хозяин агрессивного алабая до сих пор не объявился.
Видео: Александр Боголюбов, «ВК»