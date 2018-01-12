{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
13:35  12 января 2018 0

Конструкторы и цифровые микроскопы: уральский завод потратил миллионы на робототехнику

Маленькие тагильчане смогут приобщиться к робототехникеФОТО: пресс-служба компании «ЕВРАЗ»

«ЕВРАЗ» направил 2 миллиона рублей на приобретение конструкторов для занятий робототехникой в детских садах Нижнего Тагила. Инициатива реализована в рамках проекта ранней профориентации «Сегодня дошкольник, завтра металлург».

Отмечается, что 135 наборов распределены в 34 подшефных детских сада компании «ЕВРАЗ НТМК» — МАДОУ «Радость». Дошкольные учреждения получили современное интерактивное оборудование. В распоряжении детей появились не только конструкторы, но и цифровые микроскопы, а также обучающие наборы «РобоКидс» с программируемым устройством для раннего освоения робототехники

«ЕВРАЗ НТМК много лет помогает нам в организации профориентационной деятельности. Учебные наборы соединили игру и исследовательскую деятельность. Они помогают детям самостоятельно разобраться в азах работы механизмов и электроники, развивают аналитические навыки», — отметила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.

«ЕВРАЗ» шефствует над детскими садами и учебными заведениями Нижнего Тагила и Качканара. При поддержке компании в образовательных учреждениях обновляется учебное оборудование, приобретаются наглядные пособия, современные приборы для проведения опытов, различное интерактивное компьютеризированное оборудование.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров