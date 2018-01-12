«ЕВРАЗ» направил 2 миллиона рублей на приобретение конструкторов для занятий робототехникой в детских садах Нижнего Тагила. Инициатива реализована в рамках проекта ранней профориентации «Сегодня дошкольник, завтра металлург».
Отмечается, что 135 наборов распределены в 34 подшефных детских сада компании «ЕВРАЗ НТМК» — МАДОУ «Радость». Дошкольные учреждения получили современное интерактивное оборудование. В распоряжении детей появились не только конструкторы, но и цифровые микроскопы, а также обучающие наборы «РобоКидс» с программируемым устройством для раннего освоения робототехники
«ЕВРАЗ НТМК много лет помогает нам в организации профориентационной деятельности. Учебные наборы соединили игру и исследовательскую деятельность. Они помогают детям самостоятельно разобраться в азах работы механизмов и электроники, развивают аналитические навыки», — отметила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.
«ЕВРАЗ» шефствует над детскими садами и учебными заведениями Нижнего Тагила и Качканара. При поддержке компании в образовательных учреждениях обновляется учебное оборудование, приобретаются наглядные пособия, современные приборы для проведения опытов, различное интерактивное компьютеризированное оборудование.