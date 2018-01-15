23:57 15 января 2018 0

На портале будет публиковаться информация о работе губернатора Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сети заработал новый информационный портал Свердловской области. Проект курировал директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов. «URA.RU» совместно с пиар и медиа экспертами пытались выяснить, для чего он нужен.

Согласно официальным данным на портале Све.рф будет публиковаться информация о работе областных органов госвласти, муниципалитетов и главы региона. Помимо этого на сайте собраны электронные адреса областных министерств и администраций, государственных органов и муниципальных образований. При этом сайты midural.ru (представительство исполнительных органов власти) и Екатеринбург.рф (администрация Екатеринбурга) также продолжат работу. На первом останется официальная документация, а на втором, помимо новостной ленты, можно будет найти необходимую полезную информацию из различных сфер деятельности муниципалитета.

На сайте публикуются не только новости о деятельности губернатора, но и о жизни региона Фото: скрин сайта све.рф

Само название Све.рф устарело еще до запуска сайта: региональные власти не использовали шанс активно участвовать в информационной повестке. Для этого было бы достаточно зарегистрировать сайт с каким-то уральским названием — это было бы смело, ярко и поддерживало бы желание активной части жителей области сменить название региона (среди основных вариантов замена Свердловской области на Уральскую). Но этого не произошло: департамент информполитики продолжил догонять, а не формировать.

Пиар-специалист Платон Маматов в разговоре с «URA.RU» назвал основной фишкой нового портала региональные новости. По его мнению, федеральные журналисты или СМИ, которые освещают жизнь Большого Урала, смогут быстро добираться до локальных поводов.

«Посмотреть о деятельности губернатора можно на правительственном сайте или на сайте губернатора — ДИП над этим работает, — а здесь именно региональная вкладка, наполнением которой занимаются журналисты и редактора муниципальных газет», — сказал Маматов. Он отметил, что задумка хорошая, но как она выстрелит, покажет время.

Еще одной особенностью сайта является возможность публикации фотографий высокого качества Фото: скрин све.рф

Второе преимущество «Све», по мнению Маматова, в том, что он является полуофициальным представительством власти. На сайтах правительства и губернатора есть ряд ограничений, в том числе формат подачи, новому порталу будет позволена более свободная подача тем. Маматов отметил, что на портале, возможно, будут публиковать фото высокого качества и видео с прямыми ссылками, которые потом можно будет распространять в соцсетях.

Медиаэксперт и продюсер проектов Матч ТВ Антон Коробков-Землянский, оценивая рубрикацию портала, признался, что из нее не совсем понятно, какую цель помимо информирования ставили перед собой его создатели.

Из недостатков эксперты назвали отсутствие полезных для горожан сервисов и услуг. Кроме новостей здесь почти ничего нет Фото: скрин све.рф

«Если сравнивать с порталом mos.ru — порталом московских властей, — то на нем помимо новостей региона размещено очень много полезных для горожан сервисов. Например, расписание общественного транспорта. Также он содержит сервисы госуслуг, где можно записать ребенка в школу, записаться в поликлинику, оплатить штрафы и так далее. Московские власти объединили информирование с услугами — тем они и привлекают население», — объяснил Коробков-Землянский. На свердловском он такого не обнаружил и увидел только новости и информацию о деятельности тех или иных чиновников. Если при наличии других сайтов — губернатора, администрации и так далее, — новый сайт будет служить неким агрегатором и собирать все самое нужное и интересное с них, то его существование будет оправдано, продолжил эксперт.

Комментируя удобство «Све.рф» Коробков-Землянский рассказал, что открывал его с телефона, находясь в Москве, и удивился, что «он загружался минуты полторы» — неоправданно долго. «В век, когда 50-70% трафика приходит с мобильных устройств, портал должен быть под это адаптирован», — заключил он.