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Главные новости Свердловской области
15:29  20 января 2018 0

Уральская школьница ограбила пенсионерку из любви и жалости. Девочке грозит семь лет

Пикет Немцов Курган, пенсионерка, полиция
Пенсионерку ограбили посреди бела дняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области 16-летняя девушка ограбила 75-летнюю старушку, чтобы помочь своему молодому человеку. Когда через неделю стражи порядка задержали школьницу, им пришлось выслушать душещипательную историю о любви. В свою очередь, девушка узнала, что может отправиться в колонию на срок до семи лет.

Бабушка из города Верхняя Салда пожаловались полицейским, что неподалеку от автобусной остановки девушка в приметном розовом пуховике вырвала у нее из рук сумку, в которой было чуть больше 9 тысяч рублей. Вскоре стражи порядка вышли на 11-классницу деревенской школы, которая раньше ни разу не попадала в поле зрения правоохранителей, рассказали «URA.RU» в ГУ МВД по Свердловской области.

Как выяснилось, на преступление девочку из благополучной семьи толкнула любовь к молодому человеку: ее 19-летнего избранника отчислили из вуза за плохую учебу. Ограбив пенсионерку, она решила помочь возлюбленному материально — деньги она положила на его банковскую карту. Самому парню школьница сказала, что попросила их у родителей.

Это не первый случай, когда уральские школьницы попадаются на преступлениях. К примеру, в Тюмени одноклассницы попытались вынести из магазина понравившиеся им платья, срезав с «обновок» магниты. В Челябинске девочку-подростка поймали на серийных кражах мобильников — таким промыслом ее заставила заниматься мать.

Алексей Шумов
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