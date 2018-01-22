17:57 22 января 2018 5

Югорский школьник впал в кому после вмешательства медиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) после лечения в местной больнице впал в кому ребенок. Родственники мальчика считают, что врачи не смогли своевременно определить заболевание. На сегодняшний день ему поставлено пять различных диагнозов: менингит, менингоэнцефалит неопознанной этологии, менингоэнцефалит аутоимунной этологии, гидроэнцефалия, генетика (метохондриальная).

О сложившейся ситуации мать ребенка Марина Ш. рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждает женщина, в сентябре 2017 года они с сыном обратились к медикам с признаками простуды. Врачи назначили стандартную противовирусную терапию. Спустя неделю ребенку стало плохо и он был госпитализирован с признаками инсульта в детскую окружную больницу.

Мальчика стали лечить от менингита, однако спустя две недели выписали, несмотря на сильные головные боли. В последующем ситуация усугубилась — у ребенка началась рвота и обмороки, галлюцинации, непроизвольное мочеиспускание. Медики снова приняли решение о госпитализации. По данным матери, ее сыну ставили реланиум и психотропные препараты. Ребенок кричал от боли, но медики не обращали внимания.

Врачи несколько раз госпитализировали маленького пациента и, решив, что болезнь отступила, выписывали Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Я работаю воспитателем и в силу своей профессии не могла находиться в инфекционном отделении вместе с сыном, все бремя легло на плечи отца и приехавшей бабушки. Ее-то мальчишка и искусал в приступах агрессии. После того как скрывать проблему у докторов стало плохо получаться, они принимают решение ввести мальчика, как они объяснили мне, в медикаментозный сон, чтоб быстрее выздоравливал, и помещают его в реанимацию, под аппарат искусственной вентиляции легких», — комментирует Марина.

Женщина также отмечает, что предпринимались попытки увезти ребенка на лечение в Санкт-Петербург, однако они не имели успеха — авиакомпании отказывали в продаже билетов пациенту с инфекционным заболеванием.

«Нам позвонили из МЧС, внимательно выслушали (это единственная инстанция, где с нами нормально, по-человечески поговорили). Молодой человек объяснил, что созванивался с реанимационным отделением, и там ему сказали, что в отделении нет тяжелых детей, нуждающихся в транспортировке. Дальше все было еще страшнее: всю нашу семью вызвали для беседы. В течение получаса материализовалась выписка с уже поставленным диагнозом, хотя до этого врачи напрямую говорили: они не знают, от чего лечить ребенка. Поставили диагноз „менингоэнцефалит неопознанной этологии“ и объявили, что транспортировка опасна для жизни. Не перенесет взлет-посадку», — рассказывает мама.

Уже в декабре у мальчика на 23 минуты остановилось сердце.

Сейчас он пребывает в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Родители в надежде спасти ребенка обращаются за помощью к общественности, написали письма президенту Владимиру Путину, в Минздрав России.

Глава депздрава ХМАО уверяет: врачи делают все, чтобы спасти мальчику жизнь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В департаменте здравоохранения Югры «URA.RU» сообщили, что врачи с самого начала лечения делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациента. По вопросам лечебной тактики югорских медиков консультируют федеральные медицинские центры. Итоговая рекомендация Минздрава — продолжить лечение по месту жительства. «Врачи всех уровней подтверждают: причина состояния пациента — тяжелое заболевание, которое трудно диагностировать и лечить. Это нетипичный случай осложнения болезни, и всякий раз решение о новом этапе лечения принимается врачебными консилиумами, на которых обязательно присутствуют родители малыша. С ними в постоянном контакте находятся лечащий и дежурный врачи, главный врач больницы», — комментируют в ведомстве.

Как сообщил в разговоре с агентством директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, он сам сейчас находится в Нижневартовске в составе ведомственной комиссии.

Тем временем собственное разбирательство проводит Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«URA.RU» продолжит следить за судьбой ребенка.