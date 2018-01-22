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Главные новости Югры
17:57  22 января 2018 5

В Югре врачи столкнулись с опасной инфекцией мозга у детей. Ее трудно обнаружить и еще сложнее вылечить

Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, Онкология
Югорский школьник впал в кому после вмешательства медиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) после лечения в местной больнице впал в кому ребенок. Родственники мальчика считают, что врачи не смогли своевременно определить заболевание. На сегодняшний день ему поставлено пять различных диагнозов: менингит, менингоэнцефалит неопознанной этологии, менингоэнцефалит аутоимунной этологии, гидроэнцефалия, генетика (метохондриальная).

О сложившейся ситуации мать ребенка Марина Ш. рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждает женщина, в сентябре 2017 года они с сыном обратились к медикам с признаками простуды. Врачи назначили стандартную противовирусную терапию. Спустя неделю ребенку стало плохо и он был госпитализирован с признаками инсульта в детскую окружную больницу.

Мальчика стали лечить от менингита, однако спустя две недели выписали, несмотря на сильные головные боли. В последующем ситуация усугубилась — у ребенка началась рвота и обмороки, галлюцинации, непроизвольное мочеиспускание. Медики снова приняли решение о госпитализации. По данным матери, ее сыну ставили реланиум и психотропные препараты. Ребенок кричал от боли, но медики не обращали внимания.

Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень
Врачи несколько раз госпитализировали маленького пациента и, решив, что болезнь отступила, выписывали
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Я работаю воспитателем и в силу своей профессии не могла находиться в инфекционном отделении вместе с сыном, все бремя легло на плечи отца и приехавшей бабушки. Ее-то мальчишка и искусал в приступах агрессии. После того как скрывать проблему у докторов стало плохо получаться, они принимают решение ввести мальчика, как они объяснили мне, в медикаментозный сон, чтоб быстрее выздоравливал, и помещают его в реанимацию, под аппарат искусственной вентиляции легких», — комментирует Марина.

Женщина также отмечает, что предпринимались попытки увезти ребенка на лечение в Санкт-Петербург, однако они не имели успеха — авиакомпании отказывали в продаже билетов пациенту с инфекционным заболеванием.

«Нам позвонили из МЧС, внимательно выслушали (это единственная инстанция, где с нами нормально, по-человечески поговорили). Молодой человек объяснил, что созванивался с реанимационным отделением, и там ему сказали, что в отделении нет тяжелых детей, нуждающихся в транспортировке. Дальше все было еще страшнее: всю нашу семью вызвали для беседы. В течение получаса материализовалась выписка с уже поставленным диагнозом, хотя до этого врачи напрямую говорили: они не знают, от чего лечить ребенка. Поставили диагноз „менингоэнцефалит неопознанной этологии“ и объявили, что транспортировка опасна для жизни. Не перенесет взлет-посадку», — рассказывает мама.

Уже в декабре у мальчика на 23 минуты остановилось сердце.

Сейчас он пребывает в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Родители в надежде спасти ребенка обращаются за помощью к общественности, написали письма президенту Владимиру Путину, в Минздрав России.

Комарова и родители инвалидов. Сургут, добровольский алексей
Глава депздрава ХМАО уверяет: врачи делают все, чтобы спасти мальчику жизнь
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В департаменте здравоохранения Югры «URA.RU» сообщили, что врачи с самого начала лечения делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациента. По вопросам лечебной тактики югорских медиков консультируют федеральные медицинские центры. Итоговая рекомендация Минздрава — продолжить лечение по месту жительства. «Врачи всех уровней подтверждают: причина состояния пациента — тяжелое заболевание, которое трудно диагностировать и лечить. Это нетипичный случай осложнения болезни, и всякий раз решение о новом этапе лечения принимается врачебными консилиумами, на которых обязательно присутствуют родители малыша. С ними в постоянном контакте находятся лечащий и дежурный врачи, главный врач больницы», — комментируют в ведомстве.

Как сообщил в разговоре с агентством директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, он сам сейчас находится в Нижневартовске в составе ведомственной комиссии.

Тем временем собственное разбирательство проводит Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«URA.RU» продолжит следить за судьбой ребенка.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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