{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
08:58  24 января 2018 1

Уральский чемпион ралли «Дакар» в эфире федерального ТВ рассказал, как был на волосок от смерти. ФОТО

Встреча победителя ралли
Сергей Карякин рад, что отделался «малой кровью»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чемпион ралли «Дакар-2017», квадрациклист Сергей Карякин, сломавший руку на гонках в 2017 году, выступил в эфире «Матч ТВ». Он рассказал о том, что его боялись соперники и как обидно было сойти с дистанции в конце гонки.

Как вспоминает спортсмен, в момент аварии он решил, что смерть близко: «Представьте, это как на скорости 80 км/ч в стену врезался. Я спрыгнул с дюны, врезался в другую дюну. Я думал, что это будет конец для меня», — рассказывает Карякин. Впрочем, травма оказалась не фатальной и знаменитый спортсмен настроен продолжать карьеру. «Руки заживут. Главное, я отделался малой кровью, мне не нужно делать операцию, вставлять пластины. Через 1,5 месяца я сниму гипс и буду как новенький», — успокаивает Карякин поклонников.

О том, что уральский гонщик сошел с дистанции на пятом этапе, в конце гонки, ранее сообщало URA.RU. После травмы он на время попробовал себя в роли журналиста. «Было грустно», — вспоминает обидный проигрыш Карякин. «Я понимал, что от меня ждали первого места, а я так обидно сошел на 5-м этапе. Но я решил показать жизнь в лагере ралли „Дакар“ изнутри. Было много положительных отзывов. Думаю, буду делать такие дневники в дальнейшем», — пообещал квадрациклист

Екатеринбуржец Сергей Карякин год назад стал первым россиянином, победившим в заезде квадроциклов в гонке «Дакар». Успех 2017 года заставил конкурентов с уважением смотреть на гонщика из России, даже после его неудачи на ралли-2018. «В начале гонки, когда еще не было понятно, что я сошел, конкуренты опасались, боялись. Но потом, что удивительно и грело душу, когда сошел, смотрели с сочувствием и с уважением, что немаловажно», — заметил спортсмен.

Карякин порадовался победе российской команды грузовиков в ралли «Дакар-2018». «Это правильно, мы задаем себе высокую планку. Какая страна, такой и результат. И себе я задавал такую же планку. Конечно, я горжусь за ребят, за то, что у нас есть такая команда как „КАМАЗ-мастер“», заявил спортсмен в конце интервью.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров