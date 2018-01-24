08:58 24 января 2018 1

Сергей Карякин рад, что отделался «малой кровью» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чемпион ралли «Дакар-2017», квадрациклист Сергей Карякин, сломавший руку на гонках в 2017 году, выступил в эфире «Матч ТВ». Он рассказал о том, что его боялись соперники и как обидно было сойти с дистанции в конце гонки.

Как вспоминает спортсмен, в момент аварии он решил, что смерть близко: «Представьте, это как на скорости 80 км/ч в стену врезался. Я спрыгнул с дюны, врезался в другую дюну. Я думал, что это будет конец для меня», — рассказывает Карякин. Впрочем, травма оказалась не фатальной и знаменитый спортсмен настроен продолжать карьеру. «Руки заживут. Главное, я отделался малой кровью, мне не нужно делать операцию, вставлять пластины. Через 1,5 месяца я сниму гипс и буду как новенький», — успокаивает Карякин поклонников.

О том, что уральский гонщик сошел с дистанции на пятом этапе, в конце гонки, ранее сообщало URA.RU. После травмы он на время попробовал себя в роли журналиста. «Было грустно», — вспоминает обидный проигрыш Карякин. «Я понимал, что от меня ждали первого места, а я так обидно сошел на 5-м этапе. Но я решил показать жизнь в лагере ралли „Дакар“ изнутри. Было много положительных отзывов. Думаю, буду делать такие дневники в дальнейшем», — пообещал квадрациклист

Екатеринбуржец Сергей Карякин год назад стал первым россиянином, победившим в заезде квадроциклов в гонке «Дакар». Успех 2017 года заставил конкурентов с уважением смотреть на гонщика из России, даже после его неудачи на ралли-2018. «В начале гонки, когда еще не было понятно, что я сошел, конкуренты опасались, боялись. Но потом, что удивительно и грело душу, когда сошел, смотрели с сочувствием и с уважением, что немаловажно», — заметил спортсмен.

Карякин порадовался победе российской команды грузовиков в ралли «Дакар-2018». «Это правильно, мы задаем себе высокую планку. Какая страна, такой и результат. И себе я задавал такую же планку. Конечно, я горжусь за ребят, за то, что у нас есть такая команда как „КАМАЗ-мастер“», заявил спортсмен в конце интервью.