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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:20  16 января 2018 1

Сломавший на «Дакаре» руку гонщик Карякин сменил профессию

Уральский гонщик поучаствует в легендарной гонке в новом амплуаФОТО: © Andr Lavadinho/dakar.com

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, выбывший из соревнований «Дакар-2018» из-за травмы руки, продолжит участие в марафоне в качестве журналиста. Уральский спортсмен будет освещать гонку в специально созданном блоге на сайте «Р-Спорт».

«Всем привет! Как вы знаете, этот „Дакар“ для меня немного не задался, поэтому я перед вами уже не как гонщик. Посмотрим, как у меня получится в роли журналиста», — цитирует Карякина РИА «Новости».

На странице под названием «НапереГонки» Карякин расскажет российским поклонникам спорта о последних событиях ралли-марафона в Латинской Америке и познакомит читателей с «внутренней кухней» соревнований. Спортсмен уже успел разместись в своем блоге две больших заметки из Боливии и Аргентины.

Напомним, что действующий чемпион «Дакара» Карякин попал в аварию во время пятого этапа соревнований. Гонщик получил перелом лучевой кости правой руки.

Сергей Макеев
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