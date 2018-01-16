15:20 16 января 2018 1

Уральский гонщик поучаствует в легендарной гонке в новом амплуа ФОТО: © Andr Lavadinho/dakar.com

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, выбывший из соревнований «Дакар-2018» из-за травмы руки, продолжит участие в марафоне в качестве журналиста. Уральский спортсмен будет освещать гонку в специально созданном блоге на сайте «Р-Спорт».



«Всем привет! Как вы знаете, этот „Дакар“ для меня немного не задался, поэтому я перед вами уже не как гонщик. Посмотрим, как у меня получится в роли журналиста», — цитирует Карякина РИА «Новости».

На странице под названием «НапереГонки» Карякин расскажет российским поклонникам спорта о последних событиях ралли-марафона в Латинской Америке и познакомит читателей с «внутренней кухней» соревнований. Спортсмен уже успел разместись в своем блоге две больших заметки из Боливии и Аргентины.

Напомним, что действующий чемпион «Дакара» Карякин попал в аварию во время пятого этапа соревнований. Гонщик получил перелом лучевой кости правой руки.