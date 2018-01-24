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Главные новости Челябинской области
14:19  24 января 2018 1

«Проспорил по ходу мужик». По Челябинску в минус 30 разгуливает мужчина в шортах. ВИДЕО

Горожане гадают, зачем мужчина вышел в таком виде зимой на улицуФото: Скриншот с видео из группы «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»

Пользователи соцсетей выложили видео, на котором мужчина в футболке и шортах идет по улице в тридцатиградусный мороз. Горожане выдвигают свои причины такого необычного поведения.

Видео подписано: «Пока вы мерзнете и сидите дома, наш горожанин гуляет в минус 30 в футболке и шортах». Один из подписчиков группы «Типичный Челябинск» назвал героя ролика «киборгом».

Пользователи активно обсуждают видеозапись: «Да проспорил по ходу мужик», «Как купаться в минус 30, так нормальное явление для многих. Как гулять, так нет… Шиза долбит». Некоторые посочувствовали: «Жалко ведь, мерзнет, может, у него вещей нет… Куда деньги на лечение скидывать?» Многие сошлись на версии с покупкой алкоголя: «Просто пошел за пивом… А киоск через дорогу… Он за пузырем бегал, в руке у него в левой видно».

Ольга Дудорова
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